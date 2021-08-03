نائب رئيس تنمية المشروعات: سيتم ضخ مليار و400 مليون جنيه لقرى حياة كريمة

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أكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه يتم التعاون مع البنوك لضخ مليار و400 مليون جنيه لقرى مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن هذه المبادرة هي الأضخم في مصر وخارجها لأنها تمس عدد كبير من المواطنين.

تابع شاش خلال حواره إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن فرحة المواطن ستكتمل أكثر في حالة توفير فرصة عمل له وهو دور المشروعات الصغيرة ومحور التنمية الاقتصادية الذي يحرص عليه الجهاز، موضحًا أن المبلغ مخصص لقطاع المايكرو أكثر بصفة خاصة وذلك لطبيعة القرى في مصر وهي مشروعات بسيطة جدًا أو أكبر قليلًا.

تابع نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه يتم التعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي لخدمة الأهالي وتوفير التمويل في حوالي 1500 قرية وهي مرحلة أولى، حيث يستهدف الجهاز ضخ مليار و400 مليون جنيه، مشددًا على أن شروط التمويل بسيطة جدًا ومنها إجادة القراءة والكتابة ومستندات بسيطة مثل عقد إيجار أو ملكية أو البطاقة أو بطاقة ضريبة.

أوضح أن الجهاز لا يقدم التمويل فقط بل حزمة من الخدمات تشمل التمويل وكذلك خدمات أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، حيث تم إطلاق المبادرة وتم النزول إلى القرى لمعرفة الخصائص التي تميزها والتنافسية فيها وتم عمل خطة مبدئية فيها وتنفيذ مبادرات وندوات وبرامج تدربية.