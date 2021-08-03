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مقتل لاعب كرة قدم شهير برصاصة فى الرأس ..تفاصيل

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مقتل لاعب كرة قدم شهير برصاصة فى الرأس ..تفاصيل مقتل لاعب كرة قدم شهير برصاصة فى الرأس ..تفاصيل

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ودع نجم كرة قدم عالمى الملاعب بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس ،تم نقل اللاعب الشهير إلى المستشفى فى محاولة لإسعافه لكن لاعب كرة القدم فارق الحياة بعد ان فشل الغطباء فى إجراء غنفاذ حياته نظرا لان الرصاصة استقرت فى مكان حساس بالرأس كانت كفيلة بأنهاء حياته.

تبين من التحريات ان اللاعب جيرجي هوفدراد جناح أياكس أمستردام، تدخل لفض مشاجرة كانت امامه اطلق خلالها احد الاشخاص عيارا ناريا استقر فى رأس لاعب كرة القدم الشهير وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة دون جدوى وفارق الحياة فى عمر 35 عاما .

وفى لقى شاب يدعى السميطى مصرعة بطلق نارى فى الراس أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عائلتين فى منطقة المرج وقام احد الاشخاص باطلاق عيارا ناريا أصاب الضحية وفتشلت جميع محاولات اسعافه وتم ضبط عددا من المتهمين وباشرت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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