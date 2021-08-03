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أفعى فى أرضية الملعب توقف مباراة فى الدورى الروسى

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أفعى فى أرضية الملعب توقف مباراة فى الدورى الروسى أفعى فى أرضية الملعب توقف مباراة فى الدورى الروسى

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توقفت مباراة الجولة الثانية من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم ا التي جمعت فريق أخمات ووضيفه سوتشي، بسبب وجود ضيف غير مرغوب فيه على أرضية الملعب بمدينة غرونزني.

وتم العثور على حية صغيرة في الدقيقة السابعة من بداية اللقاء، وتدخل العاملون في الملعب لإخراجها.

ولم يكن وجود الضيف الغير مرغوب به «الأفعى» في الملعب، فال خير على أصحاب الأرض، فقد خسر فريق أخمات في عقر داره، أمام سوتشي بهدف مقابل هدفين.

وجاء هدف الضيوف الأول بـ«نيران صديقة» سجله دانييل أوتكين مدافع أخمات خطأ في مرماه في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وضاعف المهاجم الكرواتي ماركو دوغاندجيتش النتيجة لفريق سوتشي، عند الدقيقة 59. ومن ثم سجل لاعب خط الوسط الروماني غابرييل يانكو هدف أصحاب الأرض الوحيد، قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب «أحمد أرينا» في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

المصرى اليوم

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