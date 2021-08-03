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رقم جديد.. مهاب مهيمن يحتل المركز 11 بمنافسات الغطس بالاوليمبياد

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رقم جديد.. مهاب مهيمن يحتل المركز 11 بمنافسات الغطس بالاوليمبياد رقم جديد.. مهاب مهيمن يحتل المركز 11 بمنافسات الغطس بالاوليمبياد

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احتل مهاب مهيمن لاعب المصري للغطس، المركز الحادي عشر بمنافسات المنصة المتحركة 3 أمتار بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وحصد مهيمن المركز الـ11 من أصل 12 لاعبا شاركوا في النهائي، بعدما حقق 393.15 نقطة.

وحقق لاعب المنتخب المصري هذا المركز بعد 6 محاولات وسط منافسة مع أفضل 11 لاعبا في الترتيب العام، وبات مهيمن أول مصري يبلغ هذه المرحلة في الغطس بالألعاب الأولمبية منذ أولمبياد لندن 1948.

وكان مهاب مهيمن قد تأهل لأولمبياد طوكيو، بعد فوزه بذهبية بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد في منافسات الغطس 3 أمتار سلم.

وبدأ لاعب ممارسة الغطس في سن التاسعة بنادي ، وقد شارك في العديد من البطولات وهو الحاصل على فضية أولمبياد الشباب عام 2014 بمنافسات الزوجي المشترك.

كما فاز بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا بمنافسات الغطس 3 أمتار سلم عامي 2015 و2019، وحقق أيضًا مهاب مهيمن الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بالقاهرة عام 2019، كما شارك في بطولة الجائزة الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية وحصد المركز الرابع في نيسان/أبريل 2019.

وشارك مهاب مهيمن في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حيت احتل المركز 28 «الأخير» بمجموع 305.5 نقطة انطلاق ولم يستطع التأهل للدور التالي.

المصرى اليوم

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