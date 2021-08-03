منتخب اليد على أبواب التاريخ أمام المانيا فى ربع نهائى الأوليمبياد

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تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الشرسة بين فراعنة اليد «المنتخب الوطنى الأول» وصيف المجموعة الثانية مع منتخب المانيا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى والذى يعد واحد من المنتخبات الكبيرة في عالم كرة اليد وذلك في الواحدة و45 دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر في دور الثمانية «ربع النهائى» لمنافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في طوكيو وتستمر حتى 8 من أغسطس الجارى .

يبحث فراعنة اليد بقيادة روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفنى عن إنجاز جديد يضاف إلى رصيده في المحافل الدولية وذلك عن طريق الفوز وخوض نصف النهائى مع المنتخبات الأربعة الكبار التي ستتأهل لهذا الدور، حيث تراهن البعثة المصرية في طوكيو على خبرات وإمكانات لاعبى مصر الذين نجحوا في رسم البسمة على شفاة الجماهير المصرية وتغنت بهم باقى البعثات العربية والإفريقية.



وحسم منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية بعد أن فاز منتخب السويد على الدنمارك بنتيجة 33-30 في ختام منافسات المجموعة.

وتساوت منتخبات الدنمارك والسويد ومصر برصيد 8 نقاط كما تساووا في نتائج المواجهات المباشرة ولكن فارق الأهداف في المواجهات المباشرة أنهى المجموعة بصدارة دنماركية ومنح الوصافة لمصر واحتل منتخب السويد المركز الثالث.

واصطدم منتخب مصر بنظيره الألماني في 6 دورات أولمبية، من أصل 6 شارك بها الفراعنة، بواقع 7 مباريات، ويعد المنتخب الألماني أكثر الفرق مواجهة لمصر في تاريخ الأولمبياد، كما أنه الوحيد الذي لعب أمام منتخب مصر مباراتين في نفس الدورة الأولمبية، وحدث ذلك في أولمبياد سيدنى 2000، إذ التقيا في الدور الأول وحققت مصر فوزها بنتيجة 22: 21، ثم تباريا في معركة تحديد المراكز من الخامس للثامن وفازت ألمانيا 24: 18.

وسبق هاتين المباراتين، مواجهة في أولمبياد برشلونة 1992، وانتهت بنتيجة 24:16 لصالح ألمانيا، ثم فوز للمصريين في أولمبياد أتلانتا 1996، بنتيجة 24:22، واحتل الفراعنة المركز الثالث حينها، فيما حلت الماكينات الألمانية في المركز الرابع.

واستمرت العادة في أولمبياد أثينا 2004، وبكين 2008، وريو دي جانيرو 2016، باصطدام منتخب مصر بنظيره الألماني، إلا أن جميعها انتهت بفوز الماكينات، بنتيجة 25:31 و22:24 في الثانية، و25:23 في الثالثة، ليصبح تاريخ مواجهات المنتخبين فوز الفراعنة في مباراتين وخسارة 5.

وسيلعب أيضاً في منافسات ربع النهائي منتخب إسبانيا ضد السويد كما يلتقي منتخب الدنمارك منافسه النرويج.

من جانبه، أ كد أحمد الأحمر نجم المنتخب الوطنى أن فريقه حقق جزء كبيرا من هدفه حتى الآن في مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية الحالية ولكنه ما زالت أمامه رغبة في استغلال إمكانياته للتقدم أكثر في المسابقة.

وأضاف الأحمر في تصريحات صحفية، مواجهة المنتخب الألماني في دور الثمانية وهي مباراة ليست سهلة خاصة أن فرق المجموعة الأخرى متكافئة بشكل كبير. وحتى تتقدم إلى الأمام لابد من مواجهة فرق كبيرة. كما أننا قدمنا عرضا قويا أمام كل من السويد والبرتغال وهما من ممثلي أوروبا أيضا ومستواهما يقترب من الفرق الكبيرة فالمنتخب السويدي سبق له الفوز بالمركز الثاني على مستوى العالم ونجحنا في الفوز عليهما«.

وأكد الأحمر، شاهدنا مباراتين للمنتخب الألماني وسبق لنا أن لعبنا مع هذا الفريق وديا قبل المشاركة في الأولمبياد وخسرنا بفارق هدفين ولكننا كنا نعاني وقتها من بعض الضغوط.

على الجانب الأخر، يملك المنتخب الألمانى تاريخا كبيرا في لعبة كرة اليد، إذ يكون مرشحا دائما لحصد لقب أي بطولة ينافس فيها.

وحقق المنتخب الألمانى لقب كأس العالم لكرة اليد 3 مرات أعوام 1938 و1978 و2007، بينما حل وصيفا في نسختى 1954، و2004، واحتل المركز الثالث مرة واحدة 1958.

أما البطولة الأوروبية فحقق اللقب مرتين عام 2004 و2016، وحل وصيفا 2002، وحصد المركز الثالث مرة واحدة أيضا عام 1998، وفى الألعاب الأولمبية حقق ميدالية ذهبية 1936، والفضية مرتين عامى 1984، و2004.

ويسعى الجيل الحالى إلى تعويض إخفاقه في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في يناير 2021، وتوديعها منافسات البطولة مبكرا.

ويعتبر أوفه جينسهايمر أبرز نجوم منتخب ألمانيا، وهو القائد صاحب الـ34 عاما، والذى أحرز مع المنتخب أكثر من 900 هدف طوال مسيرته كأكثر لاعبى الجيل الحالى إحرازا للأهداف.