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نجح الفنان تامر حسني في الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، بعد خلاف بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح ٨ ألبومات خلال ٨ سنوات.

وأكد تامر حسني في فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسني في الفيديو: «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس».

أضاف: «تم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس».

من جهته، قال المنتج نصر محروس: «أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا، وبأفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك. أنا ما أقدرش يا تامر أرفضلك طلب وطبعا دياب أخويا الصغير اللي بأتمناله كل خير ونجاح».