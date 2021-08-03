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محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس

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محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس

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وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس المدينة ومديريات الري والصحة والطب البيطري، وإدارة البيئة، وجهاز شئون البيئة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والتوجه فوراً لقرية ترسا التابعة لمركز سنورس، للوقوف على أسباب شكوى أهالى القرية من انبعاث رائحة كريهة من بحر تندود الشرقي والغربي، مع أخذ عينات من المياه وتحليلها للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تلقى استغاثة من أهالي قرية ترسا من انبعاث رائحة كريهة من بحر تندود الشرقي والغربي تشبه الغازات.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم انه على الفور وجه المحافظ بتشكيل اللجنة والتوجه إلى محل الشكوى، لافتاً أن اللجنة تباشر الأن أعمالها للوقوف على أسبابها الحقيقية، واتخاذ اللازم بشأنها.

المصرى اليوم

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