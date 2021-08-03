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حصدت 6 دول عربية فقط ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 حتى لحظة كتابة هذه السطور، وحصدت المغرب أمس أول ميدالية ذهبية خلال مشاركتها في هذه الدورة.

ولم تحصد مصر أي ميدالية جديدة منذ حصول كلا من لاعبي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى على برونزيتين، في حين جاء ترتيب الدول العربية الحاصلة على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن كما يلي :

1- قطر- ميداليتين ذهبيتين

الميدالية الذهبية الأولى لرفع الأثقال وحصل عليها فارس إبراهيم.

الميدالية الذهبية الثانية للوثب العالي وحصل عليها معتز عيسى برشم.

2- تونس- ميدالية ذهبية وميدالية فضية

الميدالية الذهبية حصل عليها السباح أحمد حفناوي.

الميدالية الفضية حصل عليها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي.

3- المغرب- ميدالية ذهبية

وقاز بها العداء سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع.

4- الأردن- ميدالية فضية

وحصل عليها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي.

5- مصر – ميداليتين برونزيتين

فازت بالميدالية الأولى لاعبة التايكوندو هداية ملاك، والبرونزية الثانية أحرزها لاعب التايكوندو أيضا سيف عيسى

6- الكويت- ميدالية برونزية

وحصل عليها الرامي عبدالله الرشيدي.

ويتم تصنيف الدول الحائزة على الميدالية الذهبية في أعلى الترتيب تليها الفضية ثم البرونزية، فمثلا إذا حصلت دولة ما على ذهبية وحصلت دولة أخرى على عدة ميداليات فضية أو برونزية يتم تصنيف الدولة الحاصلة على الذهبية أعلى من الثانية مهما كان عدد الميداليات الأخرى، وبالتالى يكون تصنيف الدول أولا بقيمة الميداليات وإذا تساوت يتم الاحتساب للعدد.