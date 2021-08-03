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قال باولن فوافي، لاعب مصر للمقاصة، إن مسؤولي النادي «تعاملوا معه بشكل سيء وغير احترافي خلال الفترة الماضية».

وأضاف فوافي في تصريحات تليفزيونية: «قررت الرحيل عن صفوف مصر المقاصة بنهاية الموسم الحالي بعد التواجد معهم لمدة 6 سنوات».

وتابع: «مستاء من تصريحات البعض داخل النادي بأنهم سيقوموا بتوجيه الشكر لي بعد نهاية الموسم وهذا أمر غير صحيح، فأنا من قررت الرحيل».

وقال: «جميع اللاعبين الأجانب داخل النادي لم يتقاضوا راتبهم لمدة 7 أشهر. المشكلة لم تكن في إمكانياتي، قضيت مع المقاصة 6 سنوات قدمت أداء كبير وحصلت معهم على المركز الرابع ولكن النادي يعاني من مشكلة مالية».

وأتم أنه يمتلك عدة عروض من مصر ولكن لا يريد الإفصاح عنها.