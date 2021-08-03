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منتخب مصر لكرة اليد يواجه منتخب ألمانيا في دور ربع النهائي من دورة أولمبياد طوكيو 2020، والتى سيتم إذاعتها عبر شبكة بين سبورت القطرية المالكة الحصرية لهذه البطولة المجمعة الكبرى، الثلاثاء 3- 8- 2021.

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ويتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد في دور ربع النهائي أمام ألمانيا يوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الثانية إلا ربع بتوقيت القاهرة، والثالثة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. ويقدم المصري اليوم خدمة نقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا، مباشر ظهر الثلاثاء اليوم الموافق 3- 8 -2021.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2