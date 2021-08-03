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مباراة منتخب لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

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مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 مباراة منتخب لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

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وتبحث الجماهير المصرية على عدد من الكلمات المتعقلة بالمباراة لمشاهدة المباراة المرتقبة مثل،

ويتلتقي منتخب مصر لكرة اليد في دور ربع النهائي أمام ألمانيا يوم الثلاثاء الموافق 3-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الثانية إلا ربع بتوقيت القاهرة والثالثة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة. ويقدم المصري اليوم خدمة نقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام ألمانيا مباشر ظهر الأربعاء اليوم الموافق 3- 8 -2021

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

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