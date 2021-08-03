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كريم شحاتة: أتمنى فوز بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم»

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كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» كريم شحاتة: أتمنى فوز بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم»

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كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي، سبب الممر الشرفي للأهلي قبل مواجهته بالدوري.

وقال شحاتة في تصريحات تليفزويونية: «كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى».

وعن الممر الشرفي قال: «هذا أقل ما نقدمه للأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال».

وانتقل بالحديث عن كريم بامبو: «نجح في تسجيل أكثر من هدف، نسعى لاستمراره معنا، فخورين بوجوده معنا وهو يشعر بالراحة هنا».

وختم: «أتمنى فوز بالدوري ولكن شغلي هو الأهم، الجهاز الفني للبنك الأهلي زملكاوي ولكن نلعب لمصلحتنا وسترون ماذا سنفعل أمام الأبيض».

المصرى اليوم

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