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كشف كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي بنادي البنك الأهلي، سبب الممر الشرفي للأهلي قبل مواجهته بالدوري.

وقال شحاتة في تصريحات تليفزويونية: «كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى».

وعن الممر الشرفي قال: «هذا أقل ما نقدمه للأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال».

وانتقل بالحديث عن كريم بامبو: «نجح في تسجيل أكثر من هدف، نسعى لاستمراره معنا، فخورين بوجوده معنا وهو يشعر بالراحة هنا».

وختم: «أتمنى فوز الزمالك بالدوري ولكن شغلي هو الأهم، الجهاز الفني للبنك الأهلي زملكاوي ولكن نلعب لمصلحتنا وسترون ماذا سنفعل أمام الأبيض».