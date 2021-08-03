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وجه لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد رسالة عبر «تويتر»، قال فيها: «فكرة إنك تسلف حد فلوس كمدير فني وتعاملك مع اللاعب كأخ أصغر ليك وبتساعده ده شئ جميل، بس إنك تاخده مع المنتخب وأنت مش محتاجه أصلا على حساب لاعب آخر عشان يسدد الدين اللي عليه وتخليص حق، دي جديدة».

ولم يحدد إبراهيم سعيد الشخص المقصود من الرسالة.

كان ابراهيم سعيد انتقد أداء المنتخب الأولمبي لكرة القدم وأداء المدير الفني شوقي غريب في طوكيو 2020 بعد الخروج من دور الثمانية على يد البرازيل.

وكتب في تغريدة عبر تويتر قائلا: «شئ متوقع كله بيهجص على كله.. مصالح حضرتك.. مش بعيد يكرموه على الهزيمة والأداء بالورد».

وغرد في تويتة أخرى: «اللي هيطلع يطبل لشوقي غريب ويقول أداء مشرف يبقي عمرنا ما هنتقدم، الأداء المشرف يتقال على منتخب كوت ديفوار هو ده الأداء المشرف، كفاية تطبيل بقي ارحمونا العالم والحياة بتتغير كفايه مصالح بقى».

وفي تدوينة أخرى: «الشناوي هو الأفضل ويستحق التقدير من الجميع، وكابتن شوقي غريب تعامل مع المباراة بأنها مجرد رحلة سياحية إلى طوكيو».