«لم يرتكب جريمة».. متحدث الإسماعيلي يدافع عن اللاعب عبدالرحمن مجدي

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قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، إن اختلاف الثقافات وعامل اللغة كلاهما كان سببا رئيسيا في أزمة اللاعب عبدالرحمن مجدي، لاعب الدراويش والمنتخب الوطني الأوليمبي، خلال رحلة الفراعنة إلى طوكيو.

وقال وحيد في تصريحات تليفزيونية: «عبدالرحمن مجدي لم يرتكب فعلا مشينا تجاه إحدى عاملات فندق إقامة المنتخب الأوليمبي في طوكيو، وإلا كان الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب أصدر قرارا بإعادته إلى مصر واستبعاده من المعسكر، ولكن الاختلاف في اللغة كان سببا رئيسيا في حدوث تلك الأزمة».

وختم وحيد: «الفريق يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز الأربعاء، وهي مباراة صعبة للغاية مثلها كمثل بقية المباريات المقبلة للدراويش، فضغط المباريات يضع جميع الأندية تحت ضغط كبير نظرا لضيق الوقت».