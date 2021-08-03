إنتر يرفض عرضًا ضخمًا من تشيلسي من أجل لوكاكو

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رفض نادي إنتر ميلان- في الساعات القليلة الماضية- عرضًا كبيرًا من تشيلسي للحصول على خدمات روميلو لوكاكو، بحسب الصحفي الإيطالي الشهير، دي مارزيو.

وأوضح تقرير صحفي شبكة سكاي إيطاليا أن البلوز عرضوا 100 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات الظهير الأيسر، ماركوس ألونسو، من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي.

رفض إنتر لم يزعج لوكاكو الذي لم يبد في الوقت الحالي بوادر الانفتاح لعودته إلى البريميرليج. لكن لا يزال بإمكان تشيلسي العودة بعرض جديد.

كانت صحيفة دايلي تيليجراف البريطانية قد أوضحت أن روميلو لوكاكو أصبح هدفًا البلوز الأول هذا الصيف لتدعيم خط الهجوم، بعد مبالغة بوروسيا دورتموند في طلباتهم للتخلي عن إرلينج هالاند.

في حالة تقديم تشيلسي لعرض جديد من أجل ضم لوكاكو، ستكون إرادة اللاعب حاسمة. فقط موقفه تجاه محاولات تشيلسي يمكن أن يتسبب في رضوخ إنتر، والذي يأمل على أي حال أن يكون قادرًا على الحفاظ على المهاجم البلجيكي. مع تبقي أقل من 3 أسابيع على بداية الموسم الجديد في إيطاليا.