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علق عدلي القيعي مقدم برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي، على ما قاله أحمد حسام ميدو مؤخراً حول عدم خوض المارد الأحمر مبارياته أمام الإسماعيلي في ملعب الأخير.

وقال القيعي عن استفسار ميدو خلال ظهوره التليفزيوني: «الحقيقه إن ده سؤال مريب في توقيته ويزيد الاحتقان بين الأهلي والإسماعيلي ودايما بيحصل مع كل مباراة بين الفريقين».

وواصل: «السؤال إجابته عندك يا كابتن ميدو ليه الإسماعيلي مش بيلاعب الأهلي في القاهرة» مضيفاً: «الأهلي والمصري والإسماعيلي مبيلعبوش في الإسماعلية ولا بورسعيد ولا في القاهرة، ليه بتسئل السؤال دلوقت».

وأكمل: «كل بطولات الإسماعيلي في الدوري والكأس عبر تاريخه في مواجهات فاصلة مع الأهلي ثم تمت إقامة مباريات فاصلة في المحلة والإسكندرية».