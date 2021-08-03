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وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» ()

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وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو) وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» ()

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الاسم الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد، أصبح «جسور».

وتابع توفيق، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لدينا خطة للتوسع بالمراكز التجارية في العالم»، مشيرا إلى أن المخطط الجديد يستهدف عددا من الدول، من بينها البرازيل وفرنسا وألمانيا.

وأشار إلى أن مشروع جسور يضم 14 مركزا تجاريا للوصول بالمنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، عبر منصة إلكترونية، موضحا أن المشروع يستهدف القطاع الخاص الصغير والمتناهي الصغر.

ولفت إلى أن 500 منتج فقط وضعوا منتجاتهم ضمن الكتالوج، معربا عن أمنيته بافتتاح الـ14 مركزا منتصف العام المقبل.

المصرى اليوم

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