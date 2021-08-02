أخبار عاجلة

"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب -
شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة -
توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة -
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه -
نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة -
كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان» -
رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها -
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث -
مجلس الأمن يدعو لمحادثات من أجل تشكيل حكومة أفغانية جديدة -
شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في

Print
قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في الزمالك قرار مفاجيء من كارتيرون للأساسيين في

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الناشئين فقط للتدريب الصباحي غدا الثلاثاء، خلال المعسكر الحالي ببرج العرب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض جميع لاعبي الفريق التدريب المسائي غدا، بعدما فضل كارتيرون إراحة اللاعبين الكبار من التدريب الصباحي بعد خوض ودية مياه البحيرة مساء اليوم والتي فاز فيها الفريق بسباعية نظيفة.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة