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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الناشئين فقط للتدريب الصباحي غدا الثلاثاء، خلال المعسكر الحالي ببرج العرب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض جميع لاعبي الفريق التدريب المسائي غدا، بعدما فضل كارتيرون إراحة اللاعبين الكبار من التدريب الصباحي بعد خوض ودية مياه البحيرة مساء اليوم والتي فاز فيها الفريق بسباعية نظيفة.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.