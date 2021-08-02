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«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

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«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري «التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

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وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لمشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، الممول من هيئة المعونة الأمريكية، وذلك بهدف التعاون في إعداد وتنفيذ وتمويل البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع القدرات الفنية والتسويقية والإدارية لكل من الموجهين والمعلمين والطلاب وخريجى المدارس الزراعية، وتوفير فرص التدريب المهاري للطلاب خارج المدرسة في المزارع والشركات وتحت إشراف المدرسة.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتعليم الفنى، والدكتور وليد سلام مدير المشروع.

وأوضح الدكتور مجاهد أن البروتوكول في ضوء ما تقوم به الوزارة من جهود لتطوير التعليم الفنى والإهتمام المتزايد للنهوض بالتعليم الفنى الزراعى حيث يهدف البروتوكول إلى توفير فرص التدريب المهاري للطلاب خارج المدرسة في المزارع والشركات وتحت إشراف المدرسة، وكذلك تنمية المهارات الشخصية للطلاب والخريجين بما يمكنهم من المنافسة للحصول على فرصة لائقة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى مساعده الخريجين المتميزين في الحصول على فرص عمل في مزارع القطاع الخاص وشركات تصنيع الأغذية للعمل كفنيين ومرشدين زراعيين وأخصائيين تسويق وجودة، وتنمية مهارات ريادة الأعمال للطلاب والخريجين لمساعدتهم على بداية مشروعاتهم الصغيرة المدرة للربح مما يساعد في القضاء على البطالة.

وقال الدكتور وليد سلام، مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، إن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى يؤدى إلى تكامل أهداف مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصرى والذى يهدف إلى تحسين الدخول والحياة المعيشية وسبل العيش لعدد مائه وعشرون ألف من المزارعين والأسر الريفية في صعيد والدلتا، بما في ذلك صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، والعمال الزراعيين، والنساء ورواد الأعمال، بالإضافة إلى دمج الشباب من خريجي الجامعات والمدارس الثانوية الزراعية بسوق العمل.

المصرى اليوم

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