إبراهيم القاضي ينفي انباء رحيله عن إنبي ويطالب بتحري الدقة

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نفى إبراهيم القاضي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادى انبي، الانباء التي تردد عن خلال الساعات عن رغبة نادي إنبي في الاستغناء عن خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال إبراهيم القاضي، في تصريحات خاصة للمصرى اليوم، ان نادى المسؤولين في نادي إنبي متمسكون بإستمراره وقامت الإدارة والمسؤولين عن ملف الكرة في النادى البترولي برفض أكثر من عرض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وخلال الفترة الحالية، ولا يعلم سبب خروج تلك الشائعات في الوقت الحالي وفى هذه الفترة الحساسة من الموسم.

وطالب القاضي، من يقوم ببث هذه الشائعات تحري الدقة لان ما يتردد يؤثر عليه في عمله وفى العروض التي يمتلكها في الوقت الحالي، وطالب من يريد ان يعرف المعلومة الحقيقية بالتواصل معه شخصيا، وشدد على علاقته الطيبة بجميع المسؤولين في نادى إنبي وبالجهاز الفني، بقيادة حلمي طولان، وان عقده مستمر مع النادي البترولي واي انتقالات ستكون من خلال إدارة النادى التي تتمسك بإستمراره في الفريق.