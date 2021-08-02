البنتاجون: كل الخيارات متاحة للرد على اعتداء إيران

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، لـ«سكاي نيوز عربية»، الاثنين، إن تقييمها لاعتداء إيران على ناقلة النفط «مختلف هذه المرة»، مؤكدة أن «الخيارات كلها متاحة».

جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي، وأكد فيها أن «الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط سيكون جماعيا».



وأضاف الوزير الأمريكي: «نجري محادثات مع قادة في المنطقة وخارجها بشأن الهجوم على ناقلة النفط».

وكانت ناقلة نفط تدار من قبل شركة يملكها ملياردير إسرائيلي، قد تعرضت لهجوم في بحر العرب، وقد أكدت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، وغيرها من القوى الدولية، أن إيران تقف وراءه، فيما تنكر طهران ذلك.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن إيران «لاعب سيئ في المنطقة، كما أنها هددت قواتنا، لكننا مقتنعون أن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لتكون لنا رؤية أفضل لقدرات إيران النووية».