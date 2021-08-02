الرئاسة التونسية تعلن توفر 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

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أعلنت الرئاسة التونسية أن البلاد تلقت 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا على شكل «هبات دول شقيقة وصديقة»، وحددت يوم الأحد القادم موعدا للتلقيح لمن أعمارهم 40 عاما فما فوق.

وذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أذن بتنظيم «يوم وطني للتلقيح لفائدة المواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق، وذلك في ولايات الجمهورية كافة»

وأوضحت أن تنظيم المبادرة سيتم بالتنسيق بين وزارات الصحة والدفاع الوطني والداخلية والتربية، وبالتعاون مع هياكل متدخلة أخرى بما فيها مكونات المجتمع المدني ومتطوعين.

وأشارت إلى أنها تعوّل «على وعي المعنيين بالأمر للإقبال بكثافة على التلقيح في الموعد المحدّد مساهمة منهم في إنجاح هذه المبادرة الرامية إلى وقف التفشي السريع لجائحة كوفيد-19، وتمهيدا، كذلك، لتنظيم أيام وطنية مماثلة للفئات العمرية الأخرى».

بينما أعلنت وزارة الصحة، أن اليوم المفتوح للتلقيح (اليوم الوطني للتلقيح) ضد كوفيد-19 الأحد 8 أغسطس 2021 منذ السابعة صباحا وحتى السابعة مساء في المعاهد والمدارس الإعدادية في مختلف جهات الجمهورية.