أخبار عاجلة

"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب -
شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة -
توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة -
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه -
نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة -
كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان» -
رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها -
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث -
مجلس الأمن يدعو لمحادثات من أجل تشكيل حكومة أفغانية جديدة -
شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الرئاسة التونسية تعلن توفر 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

Print
الرئاسة التونسية تعلن توفر 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا الرئاسة التونسية تعلن توفر 6 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرئاسة التونسية أن البلاد تلقت 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا على شكل «هبات دول شقيقة وصديقة»، وحددت يوم الأحد القادم موعدا للتلقيح لمن أعمارهم 40 عاما فما فوق.

وذكرت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أذن بتنظيم «يوم وطني للتلقيح لفائدة المواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق، وذلك في ولايات الجمهورية كافة»

وأوضحت أن تنظيم المبادرة سيتم بالتنسيق بين وزارات الصحة والدفاع الوطني والداخلية والتربية، وبالتعاون مع هياكل متدخلة أخرى بما فيها مكونات المجتمع المدني ومتطوعين.

وأشارت إلى أنها تعوّل «على وعي المعنيين بالأمر للإقبال بكثافة على التلقيح في الموعد المحدّد مساهمة منهم في إنجاح هذه المبادرة الرامية إلى وقف التفشي السريع لجائحة كوفيد-19، وتمهيدا، كذلك، لتنظيم أيام وطنية مماثلة للفئات العمرية الأخرى».

بينما أعلنت وزارة الصحة، أن اليوم المفتوح للتلقيح (اليوم الوطني للتلقيح) ضد كوفيد-19 الأحد 8 أغسطس 2021 منذ السابعة صباحا وحتى السابعة مساء في المعاهد والمدارس الإعدادية في مختلف جهات الجمهورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة