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تعرف على راتب فرجاني ساسي المفاجأة مع الدحيل

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تعرف على راتب فرجاني ساسي المفاجأة مع الدحيل تعرف على راتب فرجاني ساسي المفاجأة مع الدحيل

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علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة قيمة راتب فرجاني ساسي لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الدحيل القطري، واللاعب السابق في صفوف القلعة البيضاء والذى رحل عن الفريق خلال الفترة الماضية بعد إدعاءه إنتهاء عقده على الرغم من عدم إنتهاء الموسم الكروي في ، واستمرار بطولتي الدوري العام وكأس مصر.

وقالت المصادر ان اللاعب التونسي يحصل مع الدحيل في الموسم الواحد على 3.5 مليون يورو صافية الضرائب، أي ما يعادل 4 مليون دولار، وانه وقع مع الدحيل لمدة 3 سنوات، مما يعني ان اجمالي التعاقد في الثلاث سنوات سيكون 12 مليون دولار، يحصل عليها اللاعب خلال فترة تواجده في النادى القطرى .

وكان قد عرض على اللاعب التجديد خلال الفترة الماضية أكثر من مرة لكنه تهرب من تجديد تعاقده، وقامت الإدارة بعرض مبلغ مليون و800 الف دولار على اللاعب في الموسم الواحد نظير التجديد لكنه رفض وكان يماطل وطلب 2 مليون و200 الف في الموسم، مما اعطى إيحاء لمسؤولى الزمالك ان اللاعب قام بالتوقيع مع الدحيل منذ فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، وهى الفترة التي يحق فيها له التوقيع لأي ناد لكن بشرط اخطار ناديه الأصلي «الزمالك» بالمفاوضات من جانبه ومن جانب النادى الذي يتفاوض معه .

المصرى اليوم

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