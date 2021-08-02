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رسميًا .. إلدور شومورودوف ينتقل إلى روما

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رسميًا .. إلدور شومورودوف ينتقل إلى روما رسميًا .. إلدور شومورودوف ينتقل إلى روما

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أعلن نادي روما بشكل رسمي ضم المهاجم الأوزبكي إلدور شومورودوف من صفوف جنوى في صفقة انتقال نهائية.

وكانت صحيفة كوريري ديلو سبورت قد كشفت عن تفاصيل الصفقة التي سيدفع فيها روما 17.5 مليون يورو بجانب 2.5 مليون يورو مكافآت متعلقة بالأداء.

كذلك سيحق لنادي جنوى الحصول على 10% من البيع المستقبلي للاعب من جانب روما.

في الموسم الماضي تألق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في موسمه الأول بالسيريا أ، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع هدفًا في 31 مباراة مع جنوى (أغلبها كبديل)، لكن اللافت هو أنه سجل خمسة أهداف في آخر ست مباريات بالدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم.

سيحصل إلدور شومورودوف على عقد طويل الأمد في نادي العاصمة الإيطالية، وقد أصبح ثاني صفقات روما هذا الصيف بعد الحارس البرتغالي الدولي، روي باتريسيو.شف

المصرى اليوم

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