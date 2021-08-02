ليل الفرنسى يُحدد سعر بيع ريناتو سانشيز

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حدد نادى ليل الفرنسى سعر بيع اللاعب ريناتو سانشيز، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وذلك فى ظل رغبة أكثر من ناد فى التعاقد مع اللاعب.

وارتبط اسم سانشيز، فى الفترة الماضية، بإمكانية الانتقال إلى ليفربول، وهناك رغبة من النادى الفرنسى لبيعه قبل نهاية شهر أغسطس الحالى. وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، يريد ليل الحصول على مبلغ 35 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب البرتغالى الدولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أن ليفربول ليس النادى الوحيد الذى يسعى وراء التعاقد مع سانشيز، حيث هناك اهتمام من طرف أرسنال للظفر بخدمات لاعب بايرن ميونخ وسوانسى سيتى الأسبق وكذلك برشلونة.

الجدير بالذكر أن هناك بعض التقارير الإخبارية التى تتحدث عن رغبة بايرن ميونخ فى استعادة لاعبه الذى رحل إلى ليل فى صيف عام 2019.