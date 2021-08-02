«كومان» يطيح بثلاثى برشلونة فى الميركاتو الصيفى

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قرر الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى برشلونة الإسبانى، رحيل الثلاثى برايثوايت وأومتيتى وكولادو عن صفوف الفريق خلال الفترة الجارية.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المدرب الهولندى كومان ترك كلًا من برايثوايت وأومتيتى وكولادو على دكة البدلاء خلال مباراة شتوتجارت وذلك لرغبته فى رحيلهم هذه الفترة، وأرسل رسالة واضحة بأنهم خارج الفريق.

وأضافت أنه فى حالة برايثوايت كان من المفترض أن تكون مباراة شتوتجارت هى أول مباراة له قبل بداية الموسم بعد غيابه لقضاء الإجازات عن المباريات الماضية، ومع ذلك لم يمنحه كومان دقائق فى المباراة، مدركًا أنه أحد اللاعبين الذين يجب أن يغادروا.

وتابعت أن «أومتيتى لم يلعب ولو دقيقة واحدة، والذى بدا فى أول مباراتين وديتين ينتظر فرصة أخيرة فى هذا الوقت المسبق لإقناع كومان بأنه يمكن أن يكون مفيدًا، ومع ذلك يبدو من الصعب على رونالد أن يقرر أخيرًا الاعتماد على الفرنسى الذى لم يوافق بعد على تخفيض راتبه».

وأكملت: «أما مع أليكس كولادو، الذى خاض الشوط الثانى ضد خيمناستيك ونصف ساعة ضد جيرونا، فهو فى طريقه للرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة فى عملية قد تتم هذا الأسبوع».

وفى السياق ذاته، اقترب الإسبانى ساؤول نيجويز، لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، من الانتقال إلى الدورى الإنجليزى الممتاز خلال الموسم المقبل.

وكان برشلونة يتفاوض مع أتلتيكو، مطلع الصيف الحالى، لعقد صفقة تبادلية تضم ساؤول وأنطوان جريزمان.

وأكدت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أن مفاوضات انتقال ساؤول إلى برشلونة اختفت، بينما اقترب اللاعب من الانتقال إلى أحد أندية البريميرليج، مشيرًا إلى أن ممثلى ساؤول يريدون حسم مصير اللاعب فى الأسبوع المقبل، لذا سافروا إلى إنجلترا. وأوضحت أن ممثلى اللاعب سيعقدون اجتماعات مع مسؤولى مانشستر يونايتد وليفربول، كما أن تشيلسى ليس مستبعدًا فى الصفقة، لكن الأولوية تذهب إلى الشياطين الحمر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الشرط الجزائى فى عقد ساؤول يبلغ 150 مليون يورو، لكن ممثلى اللاعب يدركون أن أتلتيكو سيوافق على أى عرض يبلغ 50 مليونًا فقط.

من ناحية أخرى، تعرض الفرنسى كليمو لينجليه، مدافع نادى برشلونة، للإصابة خلال مشاركته فى المباراة الودية أمام شتوتجارت فى ثالث اللقاءات التحضيرية، استعدادًا للموسم الجديد.

وشارك لونجليه فى أولى مبارياته الودية فى الفترة التحضيرية بعد عودته من الإجازة السلبية التى حصل عليها بعد مشاركته مع منتخب فرنسا فى يورو 2020.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن لونجليه تعرض للإصابة بكدمة قوية فى الركبة خلال الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام شتوتجارت، مما أدى إلى استبداله بعد انطلاق الشوط الثانى بدقيقتين فقط.

وأضافت: «لم يتمكن لونجليه من تحمل آلام الركبة فى الشوط الثانى مما دفعه لطلب الاستبدال فى الدقيقة 48 تقريبًا، ليحل أراوخو بدلًا منه فى الشوط الثانى».

وتابعت أنه من المنتظر أن يُجرى لنجليه فحصًا طبيًا على الركبة على هامش الحصة التدريبية التى سيخوضها برشلونة فى ألمانيا استعدادًا لمواجهة لايبزيج فى المباراة الودية.