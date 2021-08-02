«مانشستر سيتى» يدخل صراع التعاقد مع ظهير بنفيكا

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دخل نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى منافسة شرسة مع لاتسيو الإيطالى، للحصول على خدمات أليكس جريمالدو، ظهير أيسر بنفيكا البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «o jogo» البرتغالية أن نادى مانشستر سيتى انضم إلى أندية لاتسيو الإيطالى وشاختار دونستيك الأوكرانى التى تتنافس لضم اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن ماوريسيو سارى، مدرب لاتسيو الجديد، يستهدف الظهير الأيسر الإسبانى، الذى يبلغ من العمر 26 عامًا فى سبتمبر، لكنه لم يكن مستعدًا لتلبية السعر المطلوب الذى لا يقل عن 20 مليون يورو. وأضافت: «مانشستر سيتى دخل فى مفاوضات مع بنفيكا وبدأ المفاوضات معه، وهو ما دفع النادى إلى رفع مطالبه إلى 30 مليون يورو، على أمل بمجرد مشاركة أبطال الدورى الإنجليزى الممتاز، يمكنهم الحصول على المزيد مقابل أتعابه».