أخبار عاجلة

"غوتيريس" يدعو لتوحيد الصفوف لضمان عدم استخدام أفغانستان ملاذاً للإرهاب -
شاهد.. سعوديات يعملن بالصناعات العسكرية: فخورات.. وبيئة العمل متميزة -
توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة -
تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه -
نتيجة الثانوية العامة .. بركات يتفوق على أبوتريكة -
كيف كان وضع نساء كابل في ستينات القرن الماضي ولماذا تهددهن «طالبان» -
رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها -
رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع الدراسات العليا والبحوث -
مجلس الأمن يدعو لمحادثات من أجل تشكيل حكومة أفغانية جديدة -
شرطة جازان تضبط 81 امرأة بصامطة في تجمُّع مخالف لاحترازات كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مانشستر سيتى» يدخل صراع التعاقد مع ظهير بنفيكا

Print
«مانشستر سيتى» يدخل صراع التعاقد مع ظهير بنفيكا «مانشستر سيتى» يدخل صراع التعاقد مع ظهير بنفيكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى منافسة شرسة مع لاتسيو الإيطالى، للحصول على خدمات أليكس جريمالدو، ظهير أيسر بنفيكا البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «o jogo» البرتغالية أن نادى مانشستر سيتى انضم إلى أندية لاتسيو الإيطالى وشاختار دونستيك الأوكرانى التى تتنافس لضم اللاعب فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن ماوريسيو سارى، مدرب لاتسيو الجديد، يستهدف الظهير الأيسر الإسبانى، الذى يبلغ من العمر 26 عامًا فى سبتمبر، لكنه لم يكن مستعدًا لتلبية السعر المطلوب الذى لا يقل عن 20 مليون يورو. وأضافت: «مانشستر سيتى دخل فى مفاوضات مع بنفيكا وبدأ المفاوضات معه، وهو ما دفع النادى إلى رفع مطالبه إلى 30 مليون يورو، على أمل بمجرد مشاركة أبطال الدورى الإنجليزى الممتاز، يمكنهم الحصول على المزيد مقابل أتعابه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الأعمال العدائية في أفغانستان وتشكيل حكومة

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع حول أفغانستان

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة

توقعات طقس الكويت غدا الثلاثاء 17 - 8 - 2021 .. استمرار لانتصار الموجة الحارة