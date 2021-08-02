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رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

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رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء» رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

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أعلن الفنان رامي وحيد، اليوم الإثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكتب وحيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا».

وينتظر رامي وحيد حاليًّا عرض مسلسله التليفزيوني الجديد «المماليك» الذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم أبرزهم رانيا يوسف، محمد لطفي، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، محمد سليمان، تأليف هشام هلال ورشة كتابة يحيي حمزة ومحمود شكري، إخراج حازم فودة، إنتاج بيست ميديا.

وكان أخر ظهور للفنان رامي وحيد مشاركته في مسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان وشارك في بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدى.

المصرى اليوم

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