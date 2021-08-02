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انطلقت مساء اليوم الإثنين تدريبات الفريق الأول لهوكى الميدان بنادي الزمالك على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وبدأ الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد.. حيث ركز الجهاز الفنى بقيادة محمد موسى على تدريبات اللياقة البدنية للاعبين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته في أيام: السبت والإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء.

ويقود الفريق كل من: محمد موسى المدير الفنى، سيد عبدالوهاب مدربا عاما ،إيهاب محمد مدربا مساعدا، أحمد فاروق مدرب حراس مرمى، والدكتور صلاح ظريف للعلاج الطبيعى ويوسف محمد إصابات ملاعب .

من جانبه، أكد محمد موسى المدير الفنى لأسرة الهوكي تمنياته بتقديم موسم مميز لجميع الفرق بالقلعة البيضاء.