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مرتبط يد 2004 راحة من التدريبات غدًا

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مرتبط يد الزمالك 2004 راحة من التدريبات غدًا مرتبط يد 2004 راحة من التدريبات غدًا

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أدى فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2004 تدريباته الجماعية اليوم الإثنين بصالة النادي، استعدادا للموسم الجديد.

وألقى الجهاز الفني محاضرة فنية على لاعبي الفريق على هامش مران اليوم لشرح بعض التعليمات الفنية في مراكز الهجوم، بعدما أنهوا تدريباتهم البدنية في الجيمانيزيوم.

ومنح الجهاز الفني، الفريق راحة سلبية غدا الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته الأربعاء المقبل.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق المرتبط يتكون من: رامي يوسف مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا عاما، أبوبكر صلاح مدرب حراس المرمى، وإسلام محمدي طيبب الفريق.

المصرى اليوم

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