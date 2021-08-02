وزير قطاع الأعمال: «ألومنيوم نجع حمادي» تحتاج 40 مليار جنيه للتطوير ولا نية لتصفيتها

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة لديها 63 شركة وعملت على نظام ميكنة لاتخاذ القرار وربط الشركات ببعضها البعض ليتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب.

وأوضح الوزير، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم وضع آليات الإدارة الفاعلة وهو نجاح كبير، مشيرا إلى طرح لوائح العمل الموحدة بين الشركات منذ عام وحدث بها حوار مجتمعي وتم تعديلها وستطرح قريبا.

وأضاف توفيق: «أصبح لدينا منظومة متكاملة لحوكمة الشركات، وهذا أكبر نجاح تحقق في الشركات، وأردف:»طلبنا من الرئيس السيسي الإذن لإطلاق لوائح العمل الجديدة لأننا أصبحنا في سنة مالية جديدة.. وأطلعنا الرئيس على مشروعات جديدة خاصة بشركات الألومنيوم والكوك والدراسات الخاصة بها».

واستطرد: «رفعنا الدراسات الخاصة بشركتي الألومنيوم والكوك لرئيس الوزراء ليتخذ القرار المناسب»، مؤكدًا أنه لا يوجد تصفية لشركات الألومنيوم والكوك، حيث إن عمال شركة الألومنيوم بنجع حمادي مستمرون والشركة عادت لتحقيق مكاسب قبل عامين.

وأكد الوزير أن شركة ألومنيوم نجع حمادي تحتاج للتطوير بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه، مضيفا أن آخر تحديث لها في الثمانينات، والخلايا التي تعمل في المصنع لابد من تحديثها، والإحلال للشركة يتم دراسته إما سيكون بصورة جذرية أو نصف جذرية.

وأضاف أنه كان لابد من تسعير الكهرباء للشركة أولا لضمان التنافس، مشيرًا إلى أن العام الماضي حدثت خسائر كبيرة في الألومنيوم.