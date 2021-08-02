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ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي

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مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي

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يلتقي منتخب مصر لكرة اليد منافسه ألمانيا في إطار الدور ربع النهائي من منافسات اللعب في أولمبياد طوكيو 2020.

والتقت بألمانيا في 7 مواجهات سابقة خلال مشاركة المنتخبين في الأولمبياد عبر التاريخ، حقق الماكينات خلالها 5 انتصارات مقابل فوزين للفراعنة.

ويحتفظ المنتخبان برقم تاريخي عندما التقيا مرتين في دورة أولمبياد واحدة حيث حدث ذلك في سيدني عام 2000 وحقق أبناء النيل الفوز في دور المجموعات 22-21 ثم فاز الأوروبي في لقاء تحديد أصحاب المراكز من الخامس إلى الثامن بنتيجة 24-18.

فيما فازت ألمانيا على منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد برشلونة عام 1992 بنتيجة 16-24 وحقق المصريون الانتصار خلال مواجهة أتالانتا 1996 بنتيجة 22- 24.

واستطاع منتخب ألمانيا من فرض سيطرته على المواجهات التي جمعته بالمنتخب المصري خلال الدورات الأولمبية التالية (أثينا 2004 – بكين 2008 – ريو دي جانيرو 2016) بنتائج (25-31 / 22-24 /25-23).

موعد مشاهدة مباراة مصر وألمانيا

وستقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا غداً الثلاثاء 3-8-2021 عند الساعة الثانية إلا ربع ظهراً بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

تردد bein sports القناة المفتوحة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد ألمانيا الثلاثاء 3-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020:

التردد: 11052 القمر الصناعي القناة: نايل سات معامل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2. تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra القمر الصناعي: نايل سات التردد 11054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 3/4 اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra .

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معامل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي الجودة: HD تصحيح الخطأ: 2/3 اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2.

المصرى اليوم

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