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يعودون غدًا إلى بلادهم .. تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

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يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا يعودون غدًا إلى بلادهم .. تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا
في يوليو الماضي تم إطلاق سراح 65 آخرين ونقلهم إلى إسلام آباد

يعودون غدًا إلى بلادهم .. السعودية تفرج عن 18 سجينًا باكستانيًا

أفرجت المملكة اليوم الاثنين عن 18 سجينًا باكستانيًا، سيتوجهون يوم غدٍ الثلاثاء إلى مدينة لاهور الباكستانية عبر الخطوط الجوية الباكستانية.

وقالت قناة "اي ار واي" الباكستانية إن الإفراج عن هؤلاء المساجين يأتي في إطار اتفاقية بين البلدين للإفراج عن عددٍ من المساجين، مشيرة إلى أنه في أواخر يوليو الماضي تم إطلاق سراح 65 سجينًا باكستانيًا من مختلف سجون المملكة ونقلهم إلى إسلام آباد.

وفي تصريحات سابقة قال السفير الباكستاني لدى المملكة إنه سيتم إبعاد 1100 سجين باكستاني من السجون على عدة دفعات بعضهم سيكمل عقوبته في باكستان، مشيرًا إلى أن هناك نحو 3284 باكستانيًا في السجون السعودية من بينهم 23 امرأة .

وقال إن الجهات المسؤولة في المملكة متعاونة بشكل كبير في حل مشاكل السجناء ومساعدتهم في قضاياهم العالقة وإعادتهم إلى بلادهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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