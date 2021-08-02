أحمد موسى عن أزمة العملات البلاستيكية: فوائدها كثير ومش اختراع مصري

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن العملات البلاستيكية ليست اختراع مصري، حيث إن أستراليا أول دولة في العالم تستخدمها وكان ذلك في 1988، وبريطانيا بدأت استخدامها 2015.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أول الدول العربية التي شرعت في استخدام العملة الجديدة هي الكويت وتلتها السعودية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن العملة الجديدة التي تم تداول صورها بالأمس، ليست نهائية ولم تنزل السوق وإنما هي نموذج لاستقبال الآراء حولها.

وأكد أن هناك خبراء في مصر في كل المجالات الأمن والجيش والمشروعات والطرق والكباري والكرة وبما فيها العملات، وانتقدوا الدولة منذ الحديث أمس عن العملة الجديدة.