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خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك

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خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك خبيرة تغذية: السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك

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قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إنه في التقديم لأي عمل يشترط حُسن المظهر، وبالتالي السمنة أمر مرفوض، مضيفة أن التخسيس ليس صعبا ويمكن من خلال بعض الأدوية المرخصة من وزارة الصحة.

وأوضحت، أنه لا يوجد مكمل غذائي يصلح لكل الحالات، متابعة أنها قامت بتخسيس شخص 72 كيلو خلال أربعة أشهر نتيجة النظام الغذائي الذي تقوم به.

وأضافت دعاء سهيل، في حوارها ببرنامج البيه والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن المكمل الغذائي المرخص من وزارة الصحة والذي يتم عمله من عشب طبيعي آمن على الصحة، لافتة إلى أن هناك ترويجا لمنتجات مضروبة على السوشيال ميديا ويجب الحذر منها لخطورتها على الصحة.

وتابعت أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التي تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.

المصرى اليوم

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