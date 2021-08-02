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«زي النهارده».. وفاة محمد علي باشا مؤسس الحديثة 2 أغسطس 1849

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«زي النهارده».. وفاة محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة 2 أغسطس 1849 «زي النهارده».. وفاة محمد علي باشا مؤسس الحديثة 2 أغسطس 1849

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هو مؤسس الحديثة بحق، وتولى حكمها من عام 1805 إلى 1848 أي على مدى 43 عاما بعد أن بايعه أعيان البلاد وعلماؤها، وعلى رأسهم عمر مكرم على أثر ثورة الشعب على خورشيد باشا. استطاع محمد على أن ينهض بمصر عسكريًا وتعليميًا وصناعيًا وزراعيًا وتجاريًا، مما جعل من مصر دولة ذات ثقل في تلك الفترة،وهو مولود في مدينة قولة، شمال اليونان في عام 1769،لأسرة ألبانية كان أبوه «إبراهيم أغا» رئيس الحرس المنوط بخفارة الطريق ببلده، وكان لوالده سبعة عشر ولدًا لم يعش منهم سواه وقد مات عنه أبوه وهو صغير السن، ثم لم تلبث أمه أن ماتت فصار يتيم الأبوين، وهو في الرابعة عشرة من عمره فكفله عمه «طوسون»،الذي مات أيضًا، فكفله حاكم قولة وصديق والده «الشوربجى» الذي أدرجه في سلك الجندية، فأبدى شجاعة وحسن نظر، فقربه الحاكم وزوجه من امرأة غنية وجميلة تدعى «أمينة هانم»، كانت بمثابة طالع السعد عليه، وأنجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل، ومن الإناث أنجبت له ابنتين.

وحين قررت الدولة العثمانية إرسال جيش إلى مصر لانتزاعها من أيدى الفرنسيين كان هونائب رئيس الكتيبة الألبانية التي كان قوامها ثلاثمائة جندى،وكان رئيس الكتيبة هو ابن حاكم قولة الذي لم يكد يصل مصر حتى قرر أن يعود إلى بلده، فأصبح هو قائد الكتيبة،وبعد فشل الحملة الفرنسية على مصر، وانسحابها عام 1801، تحت ضغط الهجوم الإنجليزى على الموانئ المصرية،ومع الزحف العثمانى على بلاد الشام، فضلا عن تنازع المماليك على السلطة في مصر بعد ذلك لم يمض وقت طويل حتى انسحب الإنجليز من مصر، وتزايد الصراع بين العثمانيين والمماليك، وتم تعيين والى عثمانى جديد هو «أحمد خورشيد باشا»، الذي لم ينجح في وضع حد للفوضى العارمة ،وتم خلعه فاختار زعماء الشعب بقيادة عمرمكرم- نقيب الأشراف- محمد على ليجلس محله واستجاب السلطان العثمانى وعزل خورشيد باشا من ولاية مصر، وتولى محمد على في 17 مايو 1805،ثم تخلص محمد على من نقيب الأشراف عمر مكرم، ثم تخلص من خطرالمماليك في بمذبحة القلعة في 1811 وقداستطاع محمد على أن يجعل من مصر دولة عصرية،واستعان في مشروعاته الاقتصاديةوالعلمية بخبراء أوروبيين إلى أن توفى في قصر رأس التين بالإسكندرية «زي النهارده»فى 2 أغسطس 1849، الموافق 13 رمضان سنة 1265هـ.

المصرى اليوم

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