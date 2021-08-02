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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن «رفع العقوبات عن بلاده أمرا ممكنا بالطرق الدبلوماسية وإلا فسيكون البديل هو الحرب»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أهمية التفاوض مع الغرب في جميع المجالات، وليس فقط العقوبات المرتبطة بالملف النووي.

وقال روحاني، في أخر مقابلة له مع التلفزيون الرسمي الإيراني، «نؤكد مجددا على أن مشكلة العقوبات قابلة للحل عبر الطرق الدبلوماسية وإلا فإن البديل سيكون الحرب»، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وأوضح أن «أمريكا طلبت وأصرت بطلبها على توسيع دائرة التفاوض لتشمل سياساتنا الإقليمية والبرنامج الصاروخي.. وإذا أرادت طهران رفع جميع العقوبات، يجب أن تمنحونا الفرصة للتفاوض في جميع المجالات، وليس فقط العقوبات المرتبطة بالملف النووي».

وتوقع روحاني، أن «يتم التوصل إلى اتفاق خلال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي قريبا»، محذرا من أن «قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، (الذي أقره البرلمان الإيراني)، قد يصبح عائقا أمام التوصل لاتفاق، وأنه إذا تمسكت الحكومة المقبلة بتنفيذ ذلك القانون، فمن غير الممكن التوصل لاتفاق».