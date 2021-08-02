فيروس فاجر.. «الصحة»: انتشار «كورونا» لا يتأثر بالتغيرات أو الفصول المناخية

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قال محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن متحور «دلتا» و«دلتا بلس» من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا»، بدأ ينتشر في الدول المجاورة.

وأضاف النادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مصر جزء من العالم ومعرض تعرضها لهذه الموجة الرابعة.

وأوضح أن التجربة على مدار عام ونصف العام أثبتت أن انتشار كورونا لا يتأثر بالتغيرات أو الفصول المناخية، مؤكدا أن البلاد التي تتمتع بأقصى درجات البرودة وأقصى درجات الحرارة تأثرت بالفيروس على حد سواء، مردفا: «فيروس فاجر».

وأشار النادي إلى أن الوباء محتمل تحوله إلى مرض مستأنس ويكون له تطعيم وسبل وقاية معتادة.

واختتم: «لا توجد دراسات علمية محكمة أثبتت الحاجة إلى الجرعة المعززة الثالثة من المضاد لفيروس كورونا».