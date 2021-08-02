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بعد موجة الغبار.. "بلدية الأفلاج" تكثف جهودها في تنظيف الطرقات وإزالة الأتربة

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بعد موجة الغبار..

كثفت بلدية الأفلاج جهودها، واستنفرت طاقاتها البشرية والفنية؛ وذلك لتنظيف الطرقات من الأتربة بعد موجة الغبار الكثيفة التي اجتاحت المحافظة على مدار يومين.

وكانت محافظة الأفلاج ومراكزها قد شهدت أمس الأحد واليوم موجة غبار كثيف؛ تدنت معها الرؤية الأفقية، وخلفت أطنانًا من الأتربة. تستنفر بلدية الأفلاج اليوم طاقاتها بمتابعة من رئيس البلدية، المهندس رشيد عجب آل عمار، في إزالة وتنظيف الطرقات والأماكن العامة مما خلفته الموجة من غبار وأتربة، وذلك من خلال خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة من تلك الموجة.

بعد موجة الغبار..

بعد موجة الغبار..

بعد موجة الغبار..

بعد موجة الغبار..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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