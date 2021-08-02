ألمانيا تستفز الصين وترسل سفينة عسكرية إلى منطقة نفوذها

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تمر بـ"البحر الجنوبي" .. وتستمر في مهمتها 6 أشهر

أرسلت ألمانيا فرقاطة عسكرية، اليوم (الاثنين)، في أول مهمة لها منذ قرابة 20 عامًا في المحيطين الهندي والهادي، ما قد يضر بعلاقاتها الحساسة أصلاً مع الصين.

وأبحرت السفينة العسكرية "بايرن" البالغ طولها 139 مترًا، وعلى متنها أكثر من 200 جندي، من ميناء فيلهلمسهافن في مهمة مدتها ستة أشهر لتعزيز الوجود الألماني في المنطقة إلى جانب حلفائها، خصوصًا الأمريكيين، وفقًا لـ"فرانس 24".

وستمر "بايرن" خلال رحلتها عبر سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ويفترض أن تمر السفينة أيضاً في بحر الصين الجنوبي، وهو طريق رئيسي للتجارة البحرية العالمية ومنطقة غنية بالموارد الطبيعية، تطالب بها بكين، إلا أن الكثير من الدول المشاطئة، منها الفلبين وماليزيا وبروناي وفيتنام، ترفض تلك المطالبات، بدعم من واشنطن.

وبينت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، قبل إبحار السفينة، أن مهمة البعثة الألمانية تقضي بالمساهمة في استقرار المنطقة واحترام القانون الدولي.

وقالت "كارينباور": "إن الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ هو أمننا أيضاً".

واعتبرت إرسال السفينة الحربية خطوة كبيرة وإيجابية.