أخبار عاجلة

رئيس تونس: حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها -
ميركل: علينا فعل كل شيء لإجلاء الألمان من أفغانستان -
جامعة الأقصر توافق على تسيير قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرًا -
أحزاب تونس تجابه استقواء «الإخوان» بالخارج -
أزمة جديدة بين وزارة الرياضة ومديرية الجيزة بسبب مجلس ادارة مركز شباب بشتيل ..صور -
«البحوث الإسلامية»: عودة بعثة الأزهر من أفغانستان بمجرد استقرار الأوضاع في مطار كابول -
إيطاليا تسجل 24 وفاة و3674 إصابة جديدة بكورونا -
وزير الخارجية الألماني : المجتمع الدولي «أساء تقدير» الوضع بأفغانستان -
95 % نسبة التطعيم ضد كورونا بتعليم عسير -
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقيم مزاداً علنياً لبيع مشغولات ذهبية في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توجيهات لمديريات والأجهزة الرقابية بمتابعة «الأوكازيون» للتأكد من جودة السلع

Print
توجيهات لمديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة «الأوكازيون» للتأكد من جودة السلع توجيهات لمديريات والأجهزة الرقابية بمتابعة «الأوكازيون» للتأكد من جودة السلع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، أنه شدد على مديريات التموين والاجهزه الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالاوكازيون للتأكد من جودتها، وأضاف الدكتور علي المصيلحي انه وجه ايضا المديريات و الاجهزة الرقابية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون لعرض سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون، واشارالى أنه وجه مديري المديريات بتسهيل اجراءات دخول المحال التجارية للمشاركة في الاوكازيون، واكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحال المشاركة في الاوكازيون، وكذلك تنشيط التجارة الداخلية بالدولة، وبيع التجار للسلع الراكدة عندهم.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون باليوم الاول وصل الى 250 محل تجاري متنوع ما بين محال الملابس و محال اجهزة كهربائية و محلات الاحذية، واكد كمال أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على قطاع التجارة الداخلية في الوزارة بتسير حملات على المحال المشاركة للتأكد من التخفيضات والاسعار المعروضة بها.

وكشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه سير عدد من الحملات اليوم على المحال المشاركة بالاوكازيون بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من المشاركة الجدية للمحال بالاوكازيون، وعرض السلع بسعرين قبل وبعد الدخول بالاوكازيون، واشار الى ان الايام القادمة ستشهد تسير مزيد من الحملات بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين، وتوقع عبد المنعم خليل وصول المحلات المشاركة في اوكازيون هذا العام الى اكثر من 4000 محل بزيادة تصل الى 15 % عن العام الماضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات