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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه شدد على مديريات التموين والاجهزه الرقابية بالوزارة بمتابعة السلع المعروضة في المحل المشاركة بالاوكازيون للتأكد من جودتها، وأضاف الدكتور علي المصيلحي انه وجه ايضا المديريات و الاجهزة الرقابية بمتابعة المحال المشاركة في الاوكازيون لعرض سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون، واشارالى أنه وجه مديري المديريات بتسهيل اجراءات دخول المحال التجارية للمشاركة في الاوكازيون، واكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف من الاوكازيون هو تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحال المشاركة في الاوكازيون، وكذلك تنشيط التجارة الداخلية بالدولة، وبيع التجار للسلع الراكدة عندهم.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون وزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد المحلات المشاركة في الاوكازيون باليوم الاول وصل الى 250 محل تجاري متنوع ما بين محال الملابس و محال اجهزة كهربائية و محلات الاحذية، واكد كمال أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على قطاع التجارة الداخلية في الوزارة بتسير حملات على المحال المشاركة للتأكد من التخفيضات والاسعار المعروضة بها.

وكشف عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه سير عدد من الحملات اليوم على المحال المشاركة بالاوكازيون بناء على توجيهات الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من المشاركة الجدية للمحال بالاوكازيون، وعرض السلع بسعرين قبل وبعد الدخول بالاوكازيون، واشار الى ان الايام القادمة ستشهد تسير مزيد من الحملات بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين، وتوقع عبد المنعم خليل وصول المحلات المشاركة في اوكازيون هذا العام الى اكثر من 4000 محل بزيادة تصل الى 15 % عن العام الماضي.