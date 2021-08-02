«التنمية المستدامة هدف حياة لخلق بنية صحيحة» ندوة بـ«شباب القليوبية»

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع كلية التربية الرياضية ببنها ندوة حول «التنمية المستدامة هدف حياة لخلق بنية صحيحة سليمة» بمركز شباب عرب جهينة

حضر الندوة الدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضيه ببنها ،و شاكر محمد سليمان مدير إدارة شباب شبين القناطر ،والمهندسة شيماء عاصم بالادارة الهندسية

قال الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ان الندوة تهدف الندوة إلى القضاء على الفقر بالعمل على زيادة الانتاج والقضاء التام على الجوع والفقر والبحث عن موارد جديدة، وتطوير التعليم والتوسع في الطريق الصحراوي ،والصحة الجيدة والرفاهية، والتوعية لحملة ١٠٠ مليون للقضاء على فيروس c، والثقافة الصحية،والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين.

تأتى الندوة برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ندوة بشباب القليوبية

ندوة بشباب القليوبية