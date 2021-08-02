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عادل فتحي يطالب لاعبي المقاولون بالتحلي بالروح القتالية والفوز علي المصري

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عادل فتحي يطالب لاعبي المقاولون بالتحلي بالروح القتالية والفوز علي المصري عادل فتحي يطالب لاعبي المقاولون بالتحلي بالروح القتالية والفوز علي المصري

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عقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة االتحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى العام.

وشدد عادل على أهمية الفوز على المصري فى اللقاء المرتقب بين الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدورى العام، للابتعاد عن دائرة الخطر فى الجدول ووضع ذئاب الجبل فى مكانهم الطبيعى بين الفرق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة.

المصرى اليوم

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