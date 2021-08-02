«لسه محتاجة دعواتكم».. أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية

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وجهت الإعلامية إيمان الحصري، رسالة إلى متابعيها وزملائها مطمئنة إياهم على حالتها الصحية، وذلك في أول تعليق لها منذ أشهر بعد أزمة صحية تعرضت لها.

وكتبت الحصري عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» قبل قليل: «أول مرة أكون قادرة أني أكتب على فيسبوك من شهور».

وتابعت: «والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق.. اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير أوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليا».

واختتمت الحصري: «إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة.. دعواتكم».

وتعرضت إيمان الحصري لأزمة صحية قبل أشهر عقب خطأ طبي حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية ولاتزال تواصل العلاج حتى الآن.