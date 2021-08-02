★ ★ ★ ★ ★

ما قدمته السعودية خلال أزمة كورونا غاية بالإنسانية

قال المواطن البوسني "أسعد"، إنه يتابع كثيراً أخبار المملكة العربية السعودية قديماً منذ تقديم المساعدات لبلاده إبان الحرب.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": نشكر جلالة الملك وولي عهده- حفظهما الله- على جهودهما في مساعدة البوسنة والهرسك.

وأشار إلى أنه كذلك يتابع الأخبار والقرارات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا، بتقديم العلاج للمواطنين وجميع القاطنين بالمملكة.

وأوضح "أسعد"، أن جهود المملكة لم تقتصر على مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل قدمت المساعدات لكل الدول التي تحتاج ذلك.

وتابع: "الجميل كذلك الذي اتخذته المملكة وهو غاية بالإنسانية وهو توفير العلاج حتى للمهاجرين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وهو عمل جيد".

واختتم المواطن البوسني "أسعد"، حديثه لـ"سبق"، قائلاً: "أتمنى للسعودية مزيداً من التقدم والرقي والأمن، كما أتمنى أن يوفقني الله وأذهب إلى السعودية كي أحج وأشرب من ماء زمزم فهي أمنية".