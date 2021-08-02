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قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا تنتهي تأشيراتهم، مغادرة البلاد بحلول الثالث من سبتمبر القادم.

يأتي هذا التصريح بعد حوالي ستة أسابيع من لقاء الرئيسين الأمريكي والروسي جو بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف في قمة وصفت بالواقعية اتفقا فيها على إعادة سفيريهما إلى موسكو وواشنطن.

وشاركت صفحة وزارة الخارجية الروسية على «فيسبوك» تصريحات السفير الروسي لمجلة «National Unterest» والتي قال فيها: «تلقينا قائمة من 24 دبلوماسيا يتوقع أن يغادروا البلاد حتى 3 سبتمبر 2021».