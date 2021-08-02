«صحة الشرقية» تناقش خطة تطوير منافذ الخدمة الطبية بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، لمناقشة خطة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك اليوم الإثنين، بمكتب رئيس المركز بالحسينية، بحضور مدير الإدارة الصحية بالحسينية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالحسينية، بعد تسليمهم للإدارة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، وتم إحلال المباني الخاصة بها، للبدء في تجديد هذه المراكز والوحدات ضمن المبادرة الرئاسية، والتي سيتم من خلالها تطوير ٢٣ وحدة صحية مدرجة ضمن خطة المبادرة، كما تم مناقشة مقترح توفير قطعة أرض بمركز ومدينة الحسينية، لدراسة إنشاء مركز طبي عليها، يتم تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين به، ضمن المبادرة الرئاسية.

وعقب الاجتماع قام وكيل الوزارة ورئيس المدينة، بمعاينة عدد من الأراضي المتاحة ضمن أملاك الدولة على الطبيعة، بمركز ومدينة الحسينية، للوقوف على مدي إمكانية إنشاء المركز الطبي عليها، ووجه وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بعمل دراسة شاملة بعد رفع المساحات ومراجعة الرسومات الهندسية، للعرض على وزارة الصحة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، مؤكداً على الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، لافتاً إلى أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.