احتفالية فنية بذكرى ثورة يوليو بنادى الملاحة في الإسماعيلية

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفى إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بذكرى ثورة يوليو، نظم فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافى، برئاسة الكاتب محمد نبيل، احتفالية فنية بنادى الملاحة بالإسماعيلية، تضمنت عرضا فنيا مميزا لفرقة الآلات الشعبية تألقت فيه الفرقة على أنغام السمسمية بمجموعة من أروع الأغانى التراثية منها «نوح الحمام، مصر العظيمة» وغيرها من الأغانى الوطنية المميزة.

أعد بيت ثقافة القنطرة شرق اللقاء الأسبوعى لنادى أدب الطفل تضمن محاضرة بعنوان «بحبك يامصر» بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو، أعقب المحاضرة الاستماع للمواهب في الشعر والإلقاء، وفى ذكرى العالم أحمد زويل نظمت مكتبة الخشاينة محاضرة بعنوان «شخصية ومعلومة» عن العالم أحمد زويل القاها أحمد شافعى، كما أقام بيت ثقافة التل الكبير ورشة فنية بعنوان «إعادة تدوير الخامات» لعمل لوحة فنية أعدتها أميرة الجاويش.