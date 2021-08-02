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استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما

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استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما استولى على 4 ملايين جنيه لتوظيفها في المياه المعدنية.. حبس «مستريح بنها» 15 يوما

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، الاثنين، حبس «مستريح بنها»، المتهم بالاستيلاء على أكثر من 4 ملايين جنيه من المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من عدد من المواطنين.

واستمعت النيابة العامة بقسم ثان بنها بإشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، إلى أقوال الضحايا، وواجهت المتهم باتهاماتهم والتى لم ينكرها.

وتلقت الأجهزة الامنية بالقليوبية إخطارا من رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها بتلقيه بلاغا من «ا ا م» وأخرى بتضررهما من المتهم «ا ع م س»، لتحصله منهما على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة المياه المعدنية والعصائر.

وكشفت تحريات وحدتى المباحث الجنائية والأموال العامة أن المتهم يتنقل في قرى مركز بنها وسكنه بدائرة قسم ثان بنها، مؤكدة أنه نصب على العديد من معارفه وأقاربه وإجمالى المبالغ المستولى عليها 4 ملايين جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم في تجارة المياه المعدنية والعصائر، وحُرر ضده محاضر نصب وباستئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

المصرى اليوم

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