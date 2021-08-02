وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي الحسينية ويتابع استخراج شهادات لقاح كورونا

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد الكوادر البشرية بأماكن تقديم الخدمة وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وكذلك التأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ.

واطمئن وكيل وزارة الصحة على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام الطبية، وحرص على الإستماع إليهم، لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وقام بمناظرة السجلات الطبية لهم، والتأكد من تسجيل كافة البيانات والإجراءات التمريضية بها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وشدد على النظافة العامة، وأعمال الجرد والتطهير والتعقيم اليومي بكافة الأقسام الطبية.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماع مع مدير المستشفي والجهاز الإشرافي بها، وناقش معوقات سير العمل، وخطة التدريب والإجراءات المتبعة لتوفير المناخ المناسب ضمن برنامج الزمالة المصرية، واعتماد الأقسام الطبية ضمن البرنامج، مشدداً على مدير المستشفي بالمتابعة المكثفة للأقسام الطبية، والتشديد على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضي وذويهم داخل المستشفي، كما شدد على الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالكهنة الموجودة بالمستشفي، ومناقشة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمستشفي، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي نهاية الزيارة قام «مسعود» بتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفي، ومتابعة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعة الأولي والثانية، للمسجلين على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان، وتأكد من انتظام سير العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ومن تسليم الشهادات للمواطنين التي تم استخراجها لهم من المركز بعد سداد الرسوم المقررة، وكذلك التأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، و١٠ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

كما أشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٨ مكاتب حتي الآن وهم «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي ٤٦ بالعاشر، ومركز طب الأسرة بالدميين بفاقوس، والمركز الطبي ببلبيس، ومستشفى القنايات، ومستشفى ديرب نجم، ومستشفى منيا القمح، ومستشفى الحسينية المركزي».